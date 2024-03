Spectacle Barionnette #12 Charleville-Mézières, vendredi 22 mars 2024.

Spectacle Barionnette #12 Charleville-Mézières Ardennes

Avec Le Jeu de l’Ourse par la compagnie Nids DhomVariation autour des Dents de la Sagesse, cette forme courte et toutterrain se décline comme dans un jeu de l’oie le spectacle est structuré en étapes, chapitré, en forme de parcours initiatique pour notre fille/ourse, de l’hibernation solitaire au dégel printanier. IL EST OÙ L’OBJET DE MON DÉSIR ? Les objets racontent les métamorphoses de notre jeune fille, son intimité, ses déboires et ses fantasmes sans détours, avec pudeur, distance et humour.

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-22

Centre ville

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

