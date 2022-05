SORTIE ORNITHOLOGIQUE – DÉBUTANTS La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard

SORTIE ORNITHOLOGIQUE – DÉBUTANTS
La Ferté-Bernard, 10 juillet 2022

Les deux observatoires du site permettent de découvrir les oiseaux aquatiques posés sur l'étang. Déplacement prévu dans la prairie humide (parcours 1.6km) pour entendre les passereaux. Prévoir une tenue adaptée et des jumelles. Réservation obligatoire auprès de la MFR des Forges ou de l'Office de Tourisme. RDV sur le parking de l'ENS. 2€/pers.

