Sarthe Plutôt vomir que faillir Les Quinconces Le Mans, 6 mai 2024, Le Mans. Plutôt vomir que faillir Lundi 6 mai 2024, 20h00 Les Quinconces Dans un réfectoire scolaire, tout en jouant avec la nourriture ou en s’adonnant à l’auto-maquillage, quatre interprètes aux habits colorés vous parleront des affres de l’adolescence, c’est-à-dire des émotions violentes liées aux hormones en ébullition et des guerres déclarées entre générations… Les Quinconces 4 Place des Jacobins, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Théâtre Rebecca Chaillon Marikel Lahana Age min 12 Age max 99

