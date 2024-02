Sortie nature la teinture végétale Saint-Étienne-de-Baïgorry, mercredi 12 juin 2024.

Organisé par le CPIE Pays Basque avec Aurélie Faucon de l’association Karakoil.

Vous allez découvrir les bases de la teinture naturelle avec des plantes présentes dans vos jardins et notre environnement. Une balade vous permettra d’en identifier certaines. L’après-midi, un atelier pratique vous permettra d’échanger sur les techniques de teinture naturelle.

Prévoir casse croûte, eau et chaussures de marche (pas de semelles lisses). RDV à 10 h au fronton de St-Étienne-de-Baïgorry. Adultes et enfants à partir de 12 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-12 10:00:00

fin : 2024-06-12 16:00:00

Fronton

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpie.pays.basque@orange.fr

L’événement Sortie nature la teinture végétale Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2024-02-10 par Office de Tourisme Pays Basque