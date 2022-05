Sortie nature : Jeu de piste en famille Taupont, 2 novembre 2022, Taupont.

Sortie nature : Jeu de piste en famille Taupont

2022-11-02 14:30:00 – 2022-11-02 17:00:00

Taupont Morbihan

Découvrez en famille un milieu naturel particulier. Participez à un après-midi d’histoires, de jeux et d’activités scientifiques et explorez le patrimoine naturel de Brocéliande. Sur réservation auprès du CPIE de Brocéliande. De 14h30 à 17h. nLe site du moulin de Beaumont est un petit bout de nature ordinaire où se côtoient le martin-pêcheur, la loutre ou bien encore le lucane cerf-volant. Au cœur du site, le lit du Léverin a été restitué tel qu’il était il y a plus de 100 ans, permettant la réinstallation de toutes les espèces spécifiques de ces zones humides, milieux devenus rares. nCette action est soutenue par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le Département du Morbihan.

la-soett@wanadoo.fr +33 2 97 22 74 62

Découvrez en famille un milieu naturel particulier. Participez à un après-midi d’histoires, de jeux et d’activités scientifiques et explorez le patrimoine naturel de Brocéliande. Sur réservation auprès du CPIE de Brocéliande. De 14h30 à 17h. nLe site du moulin de Beaumont est un petit bout de nature ordinaire où se côtoient le martin-pêcheur, la loutre ou bien encore le lucane cerf-volant. Au cœur du site, le lit du Léverin a été restitué tel qu’il était il y a plus de 100 ans, permettant la réinstallation de toutes les espèces spécifiques de ces zones humides, milieux devenus rares. nCette action est soutenue par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le Département du Morbihan.

Taupont

dernière mise à jour : 2022-05-13 par