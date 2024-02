Beltaine en Brocéliande Château de Comper Concoret, samedi 11 mai 2024.

Beltaine en Brocéliande Château de Comper Concoret Morbihan

Pour la fête de Beltaine, fête celtique du retour de la lumière et de la belle saison, le Centre Arthurien organise deux jours d’animations avec un petit marché d’artisans, spectacles, ateliers, musiques et danses autour de l’Arbre de Mai, archerie et démonstrations avec les Sherwood Outlaws de la forêt de Robin des bois, venus d’Angleterre !

Inclus dans l’entrée du château. .

Début : 2024-05-11

fin : 2024-05-12

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien

Concoret 56430 Morbihan Bretagne contact@centre-arthurien-broceliande.com

