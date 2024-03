Carnaval parade nocturne Ploërmel, samedi 11 mai 2024.

Carnaval parade nocturne Ploërmel Morbihan

A la nuit tombée, chars éclairés, fanfares, groupes et reines de beauté se donnent rendez-vous pour défiler dans les rues de Ploërmel. Chars, groupes et fanfares vont parader et partager leur bonne humeur pour faire la fête.

Une animation musicale sera proposée avant et après le feu d’artifice qui sera tiré aux alentours de minuit place Clémenceau.

Rendez-vous à partir de 21h15 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 21:15:00

fin : 2024-05-11

avenue Georges Pompidou

Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

