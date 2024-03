SORTIE LPO COUCHER DE SOLEIL SUR L’ÉTANG DE CAMPIGNOL Gruissan, mercredi 10 juillet 2024.

SORTIE LPO COUCHER DE SOLEIL SUR L’ÉTANG DE CAMPIGNOL Gruissan Aude

Rejoignez la Ligue de Protection des Oiseaux pour une échappée belle à la découverte des trésors ailés du littoral gruissanais. À l’aube, quand le soleil effleure l’horizon et peint le ciel de couleurs chatoyantes, ces sorties guidées vous invitent à un ballet aérien qui révèle la magie de la nature. Ces excursions, conçues pour les amoureux de la biodiversité et les curieux de tous âges, offrent une immersion poétique dans le monde des oiseaux, ces messagers délicats du changement des saisons.

Au gré des sentiers, entre dunes et salins, découvrez une mosaïque de vies où chaque cri, chaque battement d’ailes raconte une histoire. Vous observerez des flamants aux éclats de rose sur l’azur, des hérons, sentinelles des eaux tranquilles, des aigrettes, élégantes en noir et blanc… Gruissan se dévoile comme un écrin préservé, un sanctuaire pour la biodiversité qui s’y épanouit.

Ces sorties, au-delà d’une simple observation, sont une ode à la préservation, un appel à protéger ensemble ces espaces où le temps semble suspendu. Laissez-vous guider par des experts passionnés. Faites de cette exploration à Gruissan un moment inoubliable, un lien renoué avec le sauvage et un hommage vibrant à la beauté fragile de notre territoire méditerranéen.

Jumelles fournies. Prévoir une lampe torche pour les sorties en fin de journée.

Sortie gratuite, inscriptions en ligne sur le site de Gruissan Tourisme.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 19:30:00

fin : 2024-07-10

Route de Tournebelle

Gruissan 11430 Aude Occitanie

L’événement SORTIE LPO COUCHER DE SOLEIL SUR L’ÉTANG DE CAMPIGNOL Gruissan a été mis à jour le 2024-03-25 par A.D.T. de l’Aude / OT Gruissan