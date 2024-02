Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin & Laurent Coulondre « Les plus belles musiques de film à l’orgue, entre improvisation et sacré » avec Aurélie Tropez & Julie Saury Église Saint-Sulpice Paris, mercredi 15 mai 2024.

Le mercredi 15 mai 2024

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant

Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris propose chaque année en mai, depuis 23 ans, au cœur du Paris culturel et artistique, des concerts uniques dans des lieux exceptionnels.

CONCERT CRÉATION ÉVÉNEMENT :

SOPHIE-VÉRONIQUE CAUCHEFER-CHOPLIN & LAURENT COULONDRE « LES PLUS BELLES MUSIQUES DE FILM À L’ORGUE, ENTRE IMPROVISATION ET SACRÉ » avec AURÉLIE TROPEZ & JULIE SAURY

Un moment sacré avec une pianiste hors norme Odyssée cinématographique entre le Grand orgue et l’orgue Hammond

Deux figures de l’orgue se rencontrent pour la première fois autour des plus belles musiques de film : la charismatique Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, titulaire du grand orgue de Saint-Sulpice, l’un des plus beaux et grands d’Europe, et Laurent Coulondre, envoûtant praticien de l’orgue Hammond qui écume depuis plus de dix ans les scènes jazz internationales.

Les deux artistes, qui se sont rencontré.es en décembre dernier, ont en commun une virtuosité incomparable, une curiosité sans limite et un immense besoin de partage. Le pari est lancé : ils feront résonner au cœur de l’une des plus belles églises de Paris les musiques qui ont si souvent enchanté nos oreilles : Le Mépris (George Delerue), Dernier domicile connu (François de Roubaix), The Mission, Le professionnel (Ennio Morricone)… Tout cela dans un esprit de jazz, à savoir mêlant improvisation et solos à tour de rôles et en conviant la clarinettiste Aurélie Tropez et la batteuse Julie Saury.

Il se crée une indescriptible magie du dialogue entre le Grand Orgue et l’Orgue Hammond, en témoigne celle du mémorable concert de l’édition passée.

Cette nouvelle et unique rencontre qui mêlera avec puissance et délicatesse le jazz et le classique est la promesse d’une expérience grandiose et mémorable !

Un concert créé et présenté en exclusivité pour le festival, pendant lequel les jeux des deux organistes seront filmés et retransmis en direct sur un écran géant placé face au public.

Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin : grand orgue / Laurent Coulondre : orgue Hammond / Aurélie Tropez : clarinette / Julie Saury : caisse claire

Merci à la Paroisse Saint-Sulpice et à son Curé, le Père Henri de La Hougue, pour leur accueil.

Merci à l’Association pour le rayonnement des orgues Aristide Cavaillé-Coll de l’église Saint-Sulpice www.aross.fr

Église Saint-Sulpice 2 rue Palatine 75006

Contact : https://festivaljazzsaintgermainparis.com/event/sophie-veronique-cauchefer-choplin-laurent-coulondre-les-plus-belles-musiques-de-film-a-lorgue-entre-improvisation-et-sacre/ billetterie@festivaljazzsaintgermainparis.com https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis https://festivaljazzsaintgermainparis.com/billetterie/

Jérémy Bruyère, Patrick Martineau, SSCV-Saint-Sulpice, DR