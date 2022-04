Son et Lumière La Quête de l’Hermine au Château de Bienassis Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-08-18 21:00:00 – 2022-08-21 23:00:00

Erquy Côtes d’Armor A la tombée de la nuit, la façade du château s’illumine et vous conte la fabuleuse histoire d’un jeune apprenti orfèvre dont la quête le conduit à “relire” l’histoire de la Bretagne ducale avec le symbole de l’hermine comme fil rouge. Plus d’une heure de spectacle mêlant vidéo-mapping, pyrotechnie et figuration ! Ouverture des caisses à 21h, possibilité de réservation en avance, spectacle à partir de 22h, durée : 1h15 environ +33 2 57 25 22 22 https://www.chateau-bienassis.com/ A la tombée de la nuit, la façade du château s’illumine et vous conte la fabuleuse histoire d’un jeune apprenti orfèvre dont la quête le conduit à “relire” l’histoire de la Bretagne ducale avec le symbole de l’hermine comme fil rouge. Plus d’une heure de spectacle mêlant vidéo-mapping, pyrotechnie et figuration ! Ouverture des caisses à 21h, possibilité de réservation en avance, spectacle à partir de 22h, durée : 1h15 environ Erquy

