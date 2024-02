Balade commentée et animée Au temps des Terre-Neuvas Quai l’Aber Wrach Binic-Étables-sur-Mer, samedi 11 mai 2024.

Dans le cadre de la fête maritime l’Office de Tourisme vous propose une balade commentée. Grâce à des jeux et des expériences sensorielles, découvrez la grande épopée de la pêche à Terre-Neuve et à Islande. Non accessible aux personnes avec des difficultés à marcher. Durée 2h. Réservation obligatoire, places limités. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 15:00:00

fin : 2024-05-11 17:00:00

Quai l’Aber Wrach Pôle nautique

Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

