SoleilNuage s’invite au Pixie Rue du 73ème Territorial Lannion, samedi 11 mai 2024.

Le 11 mai prochain, SoleilNuage pose ses valises au Pixie à Lannion, pour une journée festive !

Dès 16h des stands créatifs (fabrication de stickers), un vide-dressing, des flash tattoo, des dj sets.

A partir de 20h des concerts électro-folk pour le plus grand plaisir de vos oreilles -> Alizarina Quartet (world électro) / Grife (pink punk émeutier et DIY) / Tago Mago (rock psyché, jazz progressif).

Buvette et restauration sur place. .

Début : 2024-05-11 16:00:00

fin : 2024-05-11

Rue du 73ème Territorial Le Pixie

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne soleilnuage.asso@gmail.com

