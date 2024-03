Solo de piano de Pablo Murgier au Baiser Salé Le Baiser Salé Paris, samedi 6 juillet 2024.

Le samedi 06 juillet 2024

de 21h30 à 22h00

de 19h30 à 22h00

.Tout public. payant

De 25 à 28 euros.

Dans l’intimité d’un piano solo, Pablo nous invite à découvrir sa riche discographie intégrée essentiellement de ses propres compositions. Une musique fraiche, puissante et sensible.

Il est l’un des référents de la nouvelle génération de musiciens de tango et de musique argentine, ainsi qu’un interprète, compositeur et arrangeur, il est également passé par les domaines du jazz et de la musique classique.

Toujours lumineux, ses travaux mettent en valeur la subtilité, héritée du tango, et la finesse, que le jazz lui a appris. La fusion musicale qu’en découle est unique dans son genre.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

PABLO MURGIER SOLO