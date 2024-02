Soirée ZEN Route du Fond d’Orveau Civaux, jeudi 14 mars 2024.

Soirée ZEN Route du Fond d’Orveau Civaux Vienne

Le 14/03/2024

Venez vous détendre dans une ambiance feutrée, zen et relaxante … de 19h30 à 23h00

Un accès à la balnéo (hammam, sauna, bain à remous, bassin avec jets massants) et nous proposons en plus deux options

30mn de massage 45€/personne

25 mn de lit hydromassant 29€/personne

Réservé aux personnes majeures. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 19:30:00

fin : 2024-03-14 23:00:00

Route du Fond d’Orveau Abysséa

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Soirée ZEN Civaux a été mis à jour le 2024-02-16 par ACAP