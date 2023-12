Fête de printemps Stade de foot Payroux, 1 mai 2024, Payroux.

Payroux Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01

fin : 2024-05-01

Course de caisse à savon

Marché d’artisans producteurs locaux, créateurs

Vide grenier

Randonnée pédestre

Professionnel 10€ l’emplacement

Vide grenier 1€ le mètre

Randonnée pédestre 4€.

Stade de foot

Payroux 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou