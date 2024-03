Empreintes végétales : inventaire de la botanique des Piniers La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux, mardi 30 avril 2024.

Empreintes végétales : inventaire de la botanique des Piniers Exposition réalisée par les élèves du club citoyen du collège et par Brigitte Pouget, herboriste amatrice des gourmandises vagabondes, à découvrir à la médiathèque de Lussac. 30 avril – 1 juin La Sabline – Médiathèque Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-30T18:00:00+02:00 – 2024-04-30T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Tout public / Entrée libre et gratuite

Du 30 avril au 1er juin, venez découvrir à la médiathèque, une exposition réalisée par les élèves du club citoyen du collège et par Brigitte Pouget, artiste-botaniste des gourmandises vagabondes. Vous y découvrirez la botanique qui poussait au quartier des Piniers, avant son réaménagement. Un vernissage est prévu, le mardi 30 avril à 18h, où les élèves auront confectionné, pour l’occasion lors d’un atelier cuisine du jour, des petites dégustations de plantes dites malaimées.

Vernissage le mardi 30 avril à 18h.

La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 83 39 81 http://www.lasabline.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@lasabline.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 83 39 81 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasabline.fr »}]