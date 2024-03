Soirée théâtre à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle, samedi 30 mars 2024.

Soirée théâtre à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

A partir de 20h, venez assister à 2 pièces de théâtre à la salle des fêtes de Blangy-sur-Bresle

– Pièce enfant “Résiste” / Pièce Tout public “MDR Au temps qui passe”

Entrée contre dons alimentaires Gratuit pour les bénéficiaires

Restauration et buvette sur place

Infos Virginie 06 09 26 73 40 / Corinne 06 07 86 88 43

Théâtre proposé en partenariat avec la commune et les restO du coeur de la Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:00:00

fin : 2024-03-30 23:30:00

salle des fêtes

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie le.carcahoux@gmail.com

