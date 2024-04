SOIREE MUSIQUE-DANSE AVEC LE DUO RHIZOTTOME Saint-Germain-de-Calberte, vendredi 24 mai 2024.

SOIREE MUSIQUE-DANSE AVEC LE DUO RHIZOTTOME Saint-Germain-de-Calberte Lozère

CHAHUT!Musiques en Cévennes vous invite à une soirée dédiée à la musique et à la danse traditionnelle revisitée par deux musiciens contemporains. Au programme:

Un atelier d’initiation à la danse en amont du concert

Un repas partagé pour favoris…

CHAHUT!Musiques en Cévennes vous invite à une soirée dédiée à la musique et à la danse traditionnelle revisitée par deux musiciens contemporains. Au programme:

Un atelier d’initiation à la danse en amont du concert

Un repas partagé pour favoriser la rencontre des artistes et du public

– Un concert avec le saxophoniste (sopranino) Matthieu Metzger et l’accordéoniste Armelle Dousset. Une musique généreuse et sensuelle qui cherche à rassembler et à partir ensemble, d’où que l’on soit ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:00:00

fin : 2024-05-24

Salle polyvalente et espace Lauriol

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie

L’événement SOIREE MUSIQUE-DANSE AVEC LE DUO RHIZOTTOME Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2024-04-03 par 48 OT des Cévennes au mont Lozère