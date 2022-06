Soirée du patrimoine de Gâtine 2022 – Gourgé Gourgé Gourgé Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Gourgé

Soirée du patrimoine de Gâtine 2022 – Gourgé Gourgé, 3 juillet 2022, Gourgé. Soirée du patrimoine de Gâtine 2022 – Gourgé

RDV devant l’église Gourgé Deux-Sèvres OT Gâtine

2022-07-03 19:00:00 – 2022-07-03 Gourgé

Deux-Sèvres Gourgé Cette manifestation, organisée par les communes avec le CARUG, est l’occasion de (re)découvrir les richesses architecturales et artistiques de la Gâtine.

En 2022, quinze communes participent à l’aventure.

Cette année, vous pourrez assister à la mise en valeur de trois monuments dans trois communes grâce à une technique de mopping vidéo ou de (projections illusionnistes) Buvette et restauration sur place à partir de 19h.

Et début des projections à 21h. Cette manifestation, organisée par les communes avec le CARUG, est l’occasion de (re)découvrir les richesses architecturales et artistiques de la Gâtine.

En 2022, quinze communes participent à l’aventure.

Cette année, vous pourrez assister à la mise en valeur de trois monuments dans trois communes grâce à une technique de mopping vidéo ou de (projections illusionnistes) Buvette et restauration sur place à partir de 19h.

Et début des projections à 21h. +33 5 49 71 23 36 Cette manifestation, organisée par les communes avec le CARUG, est l’occasion de (re)découvrir les richesses architecturales et artistiques de la Gâtine.

En 2022, quinze communes participent à l’aventure.

Cette année, vous pourrez assister à la mise en valeur de trois monuments dans trois communes grâce à une technique de mopping vidéo ou de (projections illusionnistes) Buvette et restauration sur place à partir de 19h.

Et début des projections à 21h. Soirée patrimoine Gourgé

Gourgé

dernière mise à jour : 2022-06-23 par OT Gâtine

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Gourgé Other Lieu Gourgé Adresse RDV devant l'église Gourgé Deux-Sèvres OT Gâtine Ville Gourgé lieuville Gourgé Departement Deux-Sèvres

Gourgé Gourgé Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gourge/

Soirée du patrimoine de Gâtine 2022 – Gourgé Gourgé 2022-07-03 was last modified: by Soirée du patrimoine de Gâtine 2022 – Gourgé Gourgé Gourgé 3 juillet 2022 RDV devant l'église Gourgé Deux-Sèvres OT Gâtine

Gourgé Deux-Sèvres