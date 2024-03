Soirée danses et musiques traditionnelles Saint-Quentin, samedi 30 mars 2024.

Le comité de quartier du faubourg d’isle et Sonn’r’danse vous invitent à une soirée danses et musiques traditionnelles le samedi 30 mars à 19h30 au Casino !

Avec Daou Gan, Skoed Bzh, Chants et danses de France, Robert.

Initiation à la danse l’après-midi.

Prix d’entrée participation libre.

Buvette et restauration sur place.

Renseignements au 06 20 60 32 83 11 1 .

Début : 2024-03-30 19:30:00

fin : 2024-03-30

48 Rue du Général Leclerc

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

