Soirée Carnaval Sarbazan, samedi 23 mars 2024.

L’APE de Sarbazan organise son carnaval !

Élection du plus beau déguisement adulte et enfant (un verre offert à toute personne déguisée). Buvette et repas avant la soirée dansante animée par un DJ.

Repas sur réservation avant le 15 Mars.

Au menu Apéritif tapas / Parmentier de canard patates douces / Fromage / Panna cotta café (boisson non comprise) 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 18:30:00

fin : 2024-03-23

Salle des Fêtes

Sarbazan 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine ape.sarbazan@gmail.com

