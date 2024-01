Quiétude et nature Départ parking La poste Vieux Boucau Vieux-Boucau-les-Bains, jeudi 2 mai 2024.

Début : 2024-05-02 09:45:00

fin : 2024-05-02 12:15:00

Venez découvrir la forêt autrement avec ce bain de forêt de 2 heures. A la rencontre de vos alliés les grands arbres!

Marie, fondatrice de Terra Atlaya et sylvothérapeute vous accompagne pendant plus de deux heures et vous fait profiter des bienfaits de la nature. Un moment de quiétude bienvenue!

Départ parking La poste Vieux Boucau 11 Route des Lacs

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine terra-atlaya@outlook.fr



