Chantal vous raconte… la porte de Pé de Peyran Mugron, jeudi 2 mai 2024.

Chantal, passionnée d’histoire locale, vous emmène dans les « corales » et torils des arènes. Vous pourrez pénétrer a l’intérieur des arènes, sur la piste vous improviser écarteur, ou vous réfugier derrière les talanquères.

En périphérie du bourg du Mugron, découvrez ces belles arènes landaises fleuries de 2500 places construites en 1911. L’emplacement, était bien avant la construction des arènes, le lieu des courses landaises. Elles étaient autrefois appelées « l’amphithéâtre de la place de la course landaise ». Construites en pierre de Mugron et en pierre d’Angoulême, ces arènes disposent de tribunes couvertes de 400 places. Ces arènes accueillent l’été, à l’occasion des fêtes locales, des courses landaises. Insolites, elles ont la particularité d’avoir une maison d’habitation intégrée dans son mur d’enceinte.

Le + A l’arrière, profitez d’un panorama remarquable sur l’Adour et ses barthes. Vous pourrez pénétrer a l’intérieur des arènes, sur la piste vous improviser écarteur, ou vous réfugier derrière les talanquères. .

