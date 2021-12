Séminaire de l’Association des Géologues du Permien et du Trias (AGPT) Société Géologique de France,77 rue Claude Bernard,75005 Paris, 27 janvier 2022, Paris.

Séminaire de l’Association des Géologues du Permien et du Trias (AGPT)

Société Géologique de France, 77 rue Claude Bernard, 75005 Paris, le jeudi 27 janvier 2022 à 09:30

Organisation : Sylvie Bourquin (CNRS, Géosciences Rennes, OSUR), présidente de l’Association des Géologues du Permien et du Trias (AGPT) Programme 9h30- 10h – Valentin Buffa et al. : Les reptiles du Permien supérieur de Madagascar : évolution, paléoécologie et conquête de nouveaux environnements 10h-10h30 – Aude Gébelin et Camille Dusséaux : La Chaîne Varisque d’Europe de l’ouest ă la fin du Carbonifère et son impact sur le paléoclimat et paléoenvironnement 10h30-11h – Vincent Luccisano et al : Les xénacanthes du Permien inférieur français : systématique, paléobiogéographie et paléoenvironnement 11h-11h30 – Mathilde Mercuzot et al. : Reconstitutions paléoenvironnementales et paléoclimatiques des bassins fini-carbonifères à permiens du nord-est du Massif central 11h30-12h30 – Assemblée Générale, bilan 2021 et perspectives 2022, seuls les membres à jour de leur cotisation pourront voter Société Géologique de France, 77 rue Claude Bernard, 75 005 Paris ou Visioconférences via Zoom : [[https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/96215959371](https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/96215959371)](https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/96215959371) ID de réunion : 962 1595 9371 Code secret : 535232 AGPT – ASSOCIATION DES GÉOLOGUES DU PERMIEN ET DU TRIAS Blog : agpt.wordpress.com

Société Géologique de France, 77 rue Claude Bernard, 75005 Paris, Quartier du Val-de-Grâce



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T09:30:00 2022-01-27T12:30:00