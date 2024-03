Exposition autour du pop up book « Jeux d’enfance » de Gérard Lo Monaco Bibliothèque Colette Vivier Paris, samedi 4 mai 2024.

Du samedi 04 mai 2024 au samedi 08 juin 2024 :

.Tout public. gratuit

Jouets en bois, esquisses, photos seront présentés à la bibliothèque afin de permettre au public d’appréhender le processus de création et de s’immerger dans l’univers de Gérard Lo Monaco.

Exposition proposée du 4 mai au 8 juin 2024

Le livre « Jeux d’enfance » est inspiré du

designer tchèque Ladislav Sutnar (1897-1976). Ce dernier a participé à l’avant-garde du design et s’est distingué en créant des jouets et des marionnettes en bois. Gérard Lo Monaco a imaginé faire revivre les jouets mythiques de Ladislav Sutnar sous la forme d’un livre pop-up, par l’art du pliage et des découpes du papier.

« Ce livre,

Jeux d’enfance, témoigne de ma fascination pour les jouets et marionnettes de

Ladislav Sutnar.

J’ai imaginé de les faire vivre sous la forme de pop-up, c’est à dire par

l’emploi de l’art du pliage papier et des découpes. Les jouets de Ladislav

Sutnar par leur beauté́, leur magie, surgissent de la page en trompe l’œil et

nous interrogent sur la manière dont nous regardons l’espace.

Les

illustrations de ce livre ont été réalisées avec la technique du pochoir, pour

exprimer la vibration des contours de leurs formes abstraites et l’emploi des

couleurs primaires.

Le pop-up est un art du raccourci, de l’ellipse, un monde

caché entre deux pages que l’on fait éclore en ouvrant, et que l’on découvre

avec des yeux d’enfants.

Il y a un côté archaïque, un peu magique, dans cet art,

où les scènes semblent disparaître dans les plis de la page. Un message envoyé

à tous de surprises et de poésie. »

Gérard Lo Monaco

samedi 25 mai à 15h : atelier mené par Gérard Lo Monaco et Marina Cedro, sur inscription.

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017

Contact : +33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/ https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/

Lo Monaco