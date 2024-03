Exposition : « Alan Turing » d’Aleksi Cavaillez, Maxence Collin et François Rivière Bibliothèque André Malraux Paris, jeudi 2 mai 2024.

Du jeudi 02 mai 2024 au vendredi 31 mai 2024 :

.Public adultes. gratuit

Une exposition pour découvrir la vie d’Alan Turing, au travers des illustrations d’Aleksi Cavaillez et des textes de Maxence Collin et François Rivière

En parallèle de la rencontre avec Aleksi Cavaillez et Maxence Collin, venez découvrir une exposition d’une vingtaine de planches de la bande-dessinée Alan Turing, qui explore la vie et les pensées intimes de ce génie des mathématiques.

Alan Turing est surtout connu pour

avoir réussi à décoder les messages cryptés par la machine nazie Enigma. Mais

que sait-on réellement de l’homme derrière le savant ? Élevé loin de ses

parents, Alan Turing est peu adapté aux rapports humains. C’est la rencontre à

l’adolescence de son premier amour, Chris, qui l’ouvre au monde. Autour de leur

passion partagée pour la science se noue une complicité fusionnelle. Mais

lorsque Chris disparaît quelques années plus tard, Alan se lance corps et âme

dans la recherche et deviendra un atout majeur pour les Alliés. Rythmé par le

procès qui finira par condamner son homosexualité, Alan Turing retrace de

manière intime la vie d’un génie qui a marqué notre Histoire.

Exposition en accès libre au 4e étage.

Aleksi

Cavaillez se forme à l’école Estienne et aux Arts décoratifs de Paris, puis

poursuit ses études en Finlande. Il débute sa carrière en tant que dessinateur

dans la presse (Le Monde, Madame Figaro, XXI…) avant de publier Ravel, un

imaginaire musical (Le Seuil/ Delcourt, 2019), puis Freinet, L’éducation en

liberté (Delcourt, 2022). Alan Turing est son premier ouvrage chez Casterman.

Maxence

Collin est journaliste.

Secrétaire de rédaction pour le journal Le 1 Hebdo et les magazines Zadig et

Légende, il a notamment édité et préfacé un recueil de romans d’Aldous Huxley,

Le Meilleur des mondes et autres chefs-d’œuvre (Omnibus, 2013).

François

Rivière est scénariste et écrivain. Spécialiste d’Agatha Christie, de

littérature jeunesse et de bande dessinée, il a scénarisé de nombreux

albums, dessinés entre autres par Berthet, Alain Goffin ou Floc’h, avec qui

Rivière a entamé en 1977 la fameuse Trilogie anglaise (Dargaud).

Crédit Casterman