Semi-marathon international de Nice Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Semi-marathon international de Nice Nice, 22 mai 2022, Nice. Semi-marathon international de Nice Nice

2022-05-22 – 2022-05-22

Nice Alpes-Maritimes 21 km Hoka One One – 10 km Hoka One One.



Festival Run Haribo :

5 km Chrono – Non Chrono

5 km La Niçoise

5 km Teens Run

2 km Haribo Teens Run Nice

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Ville Nice lieuville Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Semi-marathon international de Nice Nice 2022-05-22 was last modified: by Semi-marathon international de Nice Nice Nice 22 mai 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes