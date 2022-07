Semaine des écoles de rugby Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Semaine des écoles de rugby

84 Rue du Paradis Soissons Aisne

2022-09-14 18:00:00

84 Rue du Paradis Soissons Aisne

2022-09-14 18:00:00 – 2022-09-14 Soissons

Une initiation au rugby proposé pour les plus jeunes par les passionnés du club de Soissons.

