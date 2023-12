Atelier Ho’ oponopono Seichebrières Seichebrières Catégories d’Évènement: Loiret

Début : Samedi 2024-01-27 09:30:00

fin : 2024-01-27 12:30:00 Venez découvrir le Ho’oponopono, la méthode hawaïenne de guérison. Vous connaissez ? Venez vous entraîner. C’est la façon de voir les choses qui nous fait changer, qui nous fait voir les choses autrement, qui nous fait évoluer, accepter d’être le créateur de sa vie..

Vous souhaitez apaiser une situation ? une relation? dénouer une situation compliquée?

Stage de découverte et de pratique où seront proposés des exercices, une méditation. Vous repartirez avec des outils concrets en main.

En visio-conférence ou en présentiel. .

Seichebrières

Seichebrières 45530 Loiret

