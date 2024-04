Stages de ferronnerie pour enfants Chevannes, jeudi 2 mai 2024.

Stages de ferronnerie pour enfants

La Maison de la Forge et du Feu de Chevannes propose des stages de ferronnerie pour les enfants à partir de 8 ans ! Ils pourront apprendre les bases de la ferronnerie et la fabrication d’objet. Le stage dure 1 journée de 9 h à 17 h. Tarif : 15 € pour les enfants d’adhérents et 20 € pour les non adhérents. Réservation à mffc45210@gmail.com 1515 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 09:00:00

fin : 2024-05-04 17:00:00

Chevannes 45210 Loiret Centre-Val de Loire mffc45210@gmail.com

