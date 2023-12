Atelier nature de 3 à 6 ans : Carte d’identité : le Castor d’Europe Boulevard Carnot Jargeau Catégories d’Évènement: Jargeau

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-05-02 10:00:00

fin : 2024-05-02 11:30:00 Atelier nature enfant Carte d’identité : le Castor d’Europe.

Fabriquons la carte d’identité du Castor d’Europe. EUR.

Boulevard Carnot

Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire

