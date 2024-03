Séance spéciale / Rencontre avec Mathieu Amalric : Zorn I-II-III LE CONCORDE La Roche-sur-Yon, samedi 30 mars 2024.

Samedi 30 mars, projections spéciales de ZORN I & II (17h30) et ZORN III (21h00). En présence du réalisateur Mathieu Amalric. En partenariat avec le Quai M et le Conservatoire de La Roche sur Yon….

Samedi 30 mars, projections spéciales de ZORN I & II (17h30) et ZORN III (21h00) En présence du réalisateur Mathieu Amalric En partenariat avec le Quai M et le Conservatoire de La Roche sur Yon Un buffet dînatoire musical sera proposé entre les deux séances de ZORN. Tarif spécial 1 film : 6,50€ / 2 films : 9€

Depuis 2010, Mathieu Amalric filme seul, avec sa caméra et ses micros, le musicien new- yorkais John Zorn. Saxophoniste, compositeur, improvisateur, explorateur indéfinissable, du jazz au quatuor à cordes, du noise au klezmer, de l’easy listening à l’orgue d’église, cartoon, oud électrique, soprano d’opéra ou chœur de femmes, Zorn nous embarque dans un voyage musical sans fin… (un Zorn IV est en route). Trois films, aux prismes volontairement différents, avec leurs constellations de musiciens, d’amitiés, de travail et d’énergies sonores. C’est la première fois qu’ils sont projetés ensemble, au cinéma, en dehors des concerts de Zorn.

LE CONCORDE 8 RUE GOUVION La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Pyramides Vendée Pays de la Loire

