Semaine des initiatives Observer la Baie de l’Aiguillon Triaize, dimanche 28 avril 2024.

Semaine des initiatives Observer la Baie de l’Aiguillon Triaize Vendée

Le conservateur de la réserve de la Baie de l’Aiguillon évoquera avec vous le fonctionnement de cette zone naturelle, et en particulier la relation étroite avec la gestion de l’eau. Cet estuaire est dépendant des apports de ses bassins versants et notamment de la zone humide du Marais poitevin. Par ailleurs, la forte sédimentation de la vasière et l’accroissement du pré salé jouent un rôle pour la protection du littoral.

Pas d’accès PMR

Parking sur place

Pensez au covoiturage .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 09:30:00

fin : 2024-04-28 12:00:00

La Pointe aux Herbes

Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire

L’événement Semaine des initiatives Observer la Baie de l’Aiguillon Triaize a été mis à jour le 2024-03-20 par Vendée Expansion