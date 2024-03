Séance bébé nageur Centre Aqualudique Nautiloue Ornans, samedi 8 juin 2024.

Le Centre Aqualudique Nautiloue, basé à Ornans, propose des séances bébé nageur.

L’objectif de cette activité est de permettre aux enfants de 6 mois à 6 ans de s’acclimater au milieu aquatique et de se préparer à l’apprentissage de la natation (dès 6 ans) tout en passant un moment de complicité en famille.

A partir du samedi 9 mars

RDV les samedis matin de 10h à 10h45

(Hors vacances scolaires et fermeture technique du 25/03 au 5/04).

Ouvert dès les 6 mois de l’enfant (premiers vaccins à jours) et jusqu’à 6 ans.

Eau chauffée à 32°C.

Tarifs 12€ la séance pour 1 enfant et 2 adultes ou 83 € la période de 10 séances

Attention vous munir du carnet de santé de l’enfant lors de la première séance, pour vérification des vaccins.

+ d’infos par téléphone au 03 81 57 58 59 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 10:00:00

fin : 2024-06-08 10:45:00

Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

