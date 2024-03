Shakespeare or not Shakepeare Place Saint-Martin Quingey, dimanche 7 avril 2024.

Par le Théâtre de la Maridelle et Jacqueline Henry-Leloup. Shakespeare à Quingey ? Pourquoi ? Parce qu’il aborde des sujets, des questions qui sont les nôtre aujourd’hui. Parce qu’il nous fait parfois pleurer, et qu’il sait nous faire rire aussi. Comment franchir 5 siècles et séduire les spectateurs de 2024 comme il a conquis tous les siens ? Vous le saurez en vous rendant à l’Espace Culturel de Quingey les 5, 6, 7, 19, 20, 21, 26, 27 et 28 avril 2024. EUR.

