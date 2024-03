Dimanches Olympâques Rue du Musée Nancray, dimanche 21 avril 2024.

Les trois dimanches de ces vacances seront des temps fort où les enfants pourront s’adonner à un parcours d’activités ludiques (jeux de pistes dans les maisons ou dans le parc, chasse aux œufs, jeux d’agilité…) agrémenté d’un spectacle ou de lectures. Munis de votre carte, soyez nombreux à venir compléter les épreuves et repartez avec un petit souvenir de cette journée !

Lors de sessions thématiques, les bénévoles de l’association Le potager des mots proposent de lectures d’albums jeunesse. C’est avec un grand intérêt que les enfants s’installent en cercle autour du livre ouvert, et prennent toute l’attention nécessaire pour entrer dans l’histoire qui leur est narrée.

Dimanche 14 avril

J’ai planté un oeuf

Cie Au fil du Vent

Un jour de printemps, une amie de Fourmi lui offre un oeuf. Un oeuf de poule tout rond, tout doux, tout fragile. Elle lui explique qu’il faut écrire dessus tous ses rêves et ses souhaits pour l’année à venir, et qu’en le plantant dans la terre l’oeuf va pousser et les voeux vont se réaliser. Fourmi est une clowne qui croit en la magie des petites choses, et elle plante l’oeuf. Quelques semaines plus tard, Fourmi rencontre une poule, Ariane, et c’est le début d’une histoire d’amour, de confiance et de respect qui va changer leurs vies.

J’ai planté un oeuf interroge les cycles de la vie. Qui de l’oeuf ou la poule est arrivé le premier ? Mais finalement y a-t-il un commencement ? Et quelle en serait la fin ? Et s’il n’y avait finalement ni début ni fin, mais une transformation permanente ? Le fruit tombe de l’arbre, il pourrit dans la terre, il se décompose. Des graines repoussent en un nouvel arbre qui à son tour fera des fruits… Fourmi tisse ainsi sa philosophie à partir d’éléments simples du quotidien.

Dimanche 21 avril

Souriez, vous êtes dans le rouge !

Cie Les Boiteux’d’Prod

Souriez, vous êtes dans le rouge ! est une forme courte et ludique composée de trois variations sur le terrible destin de la fillette à la galette et au pot de beurre. Sur le mode tragique de la première version, des marionnettes à gaines, morcelées, s’enivrent de la cruauté de la fable et dansent avec la mort. Dans la deuxième version surgit un théâtre d’objets où tout est contraire une grande chaussure verte, un vieillard, un gentil loup et un vilain petit garçon. Dans la dernière version, la fantaisie propulse l’interprète et son historiette dans une performance amplifiée, avec microphone, pédale sample, boa…

Dimanche 28 avril

Le Ptiot Raipotot

La compagnie ACIDE GRENADE et Thé Conteuse (Thérèse Grima) s’unissent autour d’un conte originaire du Morvan pour vous emmener au tout début du Monde, découvrir un mythe étiologique relatant

l’apparition du feu sur Terre. Mêlant conte d’origine et récit poétique, l’histoire du p’tiot Raipotot est particulièrement adaptée aux jeunes oreilles. On y apprend que le courage n’a rien à voir avec la taille, que la force collective est bien plus déterminante que la concurrence pour faire la lumière sur le Monde. Pendant que la voix de la conteuse vous guide dans le lointain, le passé, l’imaginaire, le pinceau de la dessinatrice trace les contours d’un paysage rêvé dans une ambiance musicale onirique. C’est en puisant dans le riche patrimoine oral, local, immatériel et poétique que ce conte à été choisis et adapté pour réaliser ce spectacle complet durant lequel tous les sens sont en éveil. 11.5 11.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Rue du Musée Musée des Maisons Comtoises

Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté musee@maisons-comtoises.org

