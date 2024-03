Scène ouverte musiciens-danseurs à Belley 10, Rue Mante, Belley (01) Belley, jeudi 28 mars 2024.

Début : 2024-03-28T20:00:00+01:00 – 2024-03-29T00:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T20:00:00+01:00 – 2024-03-29T00:00:00+01:00

Musicien.ne.s, chanteu.se.rs, danseu.se.rs, Vous êtes tous invité.e.s à notre 6ème scène ouverte (mini bal folk avec bœufs dansants partagés et improvisés); nous vous attendons nombreux; n’hésitez pas à franchir le pas de la porte de la salle de l’amitié à Belley, jeudi 28 mars de 19h45 à 22h30… Nous demandons aux danseu.se.rs d’être adhérents à Louv’folk ou à l’ALCC; si vous n’avez pas l’adhésion (10 €), vous pourrez la prendre sur place. Pour les musicien.ne.s et les chanteurs, il n’est pas nécessaire d’adhérer pour participer. Pour trouver la salle de l’Amitié: GPS : 45.75679, 5.6851 https://fr.mappy.com/poi/5f1699ed7b636c5058518064Vous étiez 10 musiciens à notre dernière scène ouverte, dont le trio « Les doigts qui dansent » qui nous a ravi; en tant que danseurs débutants ou confirmés, nous avons passé un moment magnifique; n’hésitez pas à venir nombreux, à en parler autour de vous et à partager cette publication… Si vous avez quelques boissons ou « grignotages » à partager aussi, nous sommes preneurs ! Alors au 28 mars pour ce beau moment de partage de musiques et de danses !

source : événement Scène ouverte musiciens-danseurs à Belley publié sur AgendaTrad

10, Rue Mante, Belley (01) 10, Rue Mante, 01300 Belley, France Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

baltrad balfolk