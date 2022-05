Samedi sportif familial avec la Gym Loisirs Séreilhac Séreilhac SéreilhacSéreilhac Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Séreilhac Haute-Vienne Séreilhac Haute-Vienne Séreilhac Jeux sportifs divers à partir de 13h30.

Restauration à partir de 12h.

Repas paëlla à partir de 19h30.

Tarifs repas du soir: 18€ adulte – 10€ -12 ans. Gratuit pour les -6 ans.

Inscriptions avant le 20 mai: 06 10 75 73 99 – 06 76 22 89 83. Journée multi-activités sportives organisée par la Gym Loisirs de Séreilhac à partir de 10h dans la salle polyvalente de Maison Neuve.

Jeux sportifs divers, randonnée le matin, Flash Mob et ateliers animés par Léa.

Restauration sur place.

Repas dansant le soir avec au menu, paëlla.

