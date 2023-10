Ateliers collectifs de Sophrologie Enfant Salle Vienne, derrière l’église Saint-Victurnien, 20 septembre 2023, Saint-Victurnien.

Saint-Victurnien,Haute-Vienne

Et si cette année votre enfant gérait ses émotions avec de la sophrologie ? Elodie Ribot accueille et aide gérer les angoisses, donne des astuce pour s’endormir, savoir se relaxer, se concentrer, prendre confiance et se sentir à sa place. Bref, que du positif ! 2 séances d’essai gratuites sont mises en place le 20 et 27 septembre. Sur inscription pour les séances débutants le 4 octobre sur crenolib.com.

2023-09-20 fin : 2023-09-20 18:00:00. EUR.

Salle Vienne, derrière l’église

Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



What if this year your child could manage his emotions with sophrology? Elodie Ribot welcomes and helps manage anxieties, gives tips for falling asleep, how to relax, concentrate, gain confidence and feel at home. All in all, a positive experience! 2 free trial sessions will be held on September 20 and 27. Registration for beginners’ sessions on October 4 at crenolib.com

¿Y si este año su hijo pudiera gestionar sus emociones gracias a la sofrología? Elodie Ribot acoge a su hijo y le ayuda a gestionar sus angustias, le da consejos para conciliar el sueño, relajarse, concentrarse, ganar confianza y sentirse como en casa. En resumen, ¡todo lo positivo! habrá 2 sesiones de prueba gratuitas los días 20 y 27 de septiembre. Inscripción para las sesiones de principiantes el 4 de octubre en crenolib.com

Wie wäre es, wenn Ihr Kind in diesem Jahr seine Emotionen mithilfe der Sophrologie in den Griff bekäme? Elodie Ribot empfängt und hilft bei der Bewältigung von Ängsten, gibt Tipps zum Einschlafen, zur Entspannung, zur Konzentration, zum Selbstvertrauen und dazu, sich an seinem Platz zu fühlen. Kurz gesagt, nur Positives! am 20. und 27. September finden zwei kostenlose Schnupperkurse statt. Anmeldung für die Anfängerkurse am 4. Oktober auf crenolib.com

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Porte Océane du Limousin