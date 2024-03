Festival Veyracomusies HOP HOP HOP CREW Veyrac Veyrac, mercredi 8 mai 2024.

Festival Veyracomusies HOP HOP HOP CREW Veyrac Veyrac Haute-Vienne

À 21h30 HOP HOP HOP CREW Concert Chapiteau

Ne vous attendez pas à trouver, avec Hop Hop Hop Crew, de la musique balkanique traditionnelle ces musiciens ont résolument pris le parti de jouer cette musique à leur sauce, avec toutes les influences des musiques actuelles. À côté de ces reprises, le groupe a également initié une démarche de composition, afin d’affirmer une identité propre. Des voix énergiques, un accordéon sensuel, une clarinette langoureuse, des saxophones suaves et brillants, soutenus par une guitare basse et une batterie survoltée les artistes ont la réputation d’enchanter leur public à chacun de leurs concerts, et n’attendent que vous pour continuer l’aventure !

À 18h Marché de Produits Locaux

Tout au long de la soirée Dj Crok de Watt, mix 100% vinyl aux influences nombreuses (Soul des 60’, du Hip-Hop, du reggae, du Rock, du latino et de l’électro). .

Début : 2024-05-08 18:00:00

fin : 2024-05-08

Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

