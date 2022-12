SALON VINS ET GASTRONOMIE Viré Viré Viré Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Vire

SALON VINS ET GASTRONOMIE Viré, 10 novembre 2023, Viré Viré. SALON VINS ET GASTRONOMIE FOYER RURAL Margillien Viré Saône-et-Loire Margillien FOYER RURAL

2023-11-10 – 2023-11-12

Margillien FOYER RURAL

Viré

Saône-et-Loire Viré Salon vins et gastronomie , environ 30 exposants , restauration midi et soir par un traiteur

Horaires : vendredi 10 de 10h à 21h le samedi 11 de 10h à 21h , le dimanche 12 de 10h à 19h evelyne.berger71@wanadoo.fr +33 3 85 33 11 28 Margillien FOYER RURAL Viré

