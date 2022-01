Salon du vin et de la gastronomie 2022 Harly Harly Catégories d’évènement: Aisne

2022-02-19 – 2022-02-20

Harly Aisne Harly Incontournable dans le département de l’Aisne !

Rendez-vous au Salon du vin et de la gastronomie de Saint-Quentin les 19 février et 20 février 2022.

Restauration sur place.

Organisé par le Lions Club de Saint Quentin.

