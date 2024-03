Salon de la céramique et du verre PORT-BAIL Port-Bail-sur-Mer, samedi 30 mars 2024.

Salon de la céramique et du verre PORT-BAIL Port-Bail-sur-Mer Manche

Samedi

Un rendez-vous annuel « Le salon de la céramique ». Il aura lieu à Port-Bail-sur-Mer le week-end de Pâques 2024.

Onze artistes céramistes et verriers prendront place dans l’église Notre Dame de la ville. De belles réalisations originales de créateurs à découvrir et à s’offrir ! On vous attend nombreux…

Un rendez-vous annuel « Le salon de la céramique ». Il aura lieu à Port-Bail-sur-Mer le week-end de Pâques 2024.

Onze artistes céramistes et verriers prendront place dans l’église Notre Dame de la ville. De belles réalisations originales de créateurs à découvrir et à s’offrir ! On vous attend nombreux… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-04-01 18:30:00

PORT-BAIL 1 Place Notre-Dame

Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie la.galerie.association@gmail.com

L’événement Salon de la céramique et du verre Port-Bail-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-28 par OT Cotentin La Côte des Isles