Visite guidée Le vallon sauvage Cherbourg-en-Cotentin, dimanche 28 avril 2024.

Visite guidée Le vallon sauvage Cherbourg-en-Cotentin Manche

Niché au milieu de la ville, le vallon sauvage offre aux habitants de Cherbourg-en-Cotentin dix hectares de nature, mi-sauvages, mi-aménagés. Y pénétrer, c’est oublier les bruits de la ville et se laisser guider par le murmure du ruisseau et le chant des oiseaux. Une visite faite pour les citadins qui veulent en savoir plus sur la flore et les arbres du lieu, mais aussi la formation du bocage ou les insectes peuplant les mares.

Durée 1h30 / 1.5 km A partir de 8 ans.

Inscription nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin

Le lieu de rendez-vous sera communiqué après la réservation.

Niché au milieu de la ville, le vallon sauvage offre aux habitants de Cherbourg-en-Cotentin dix hectares de nature, mi-sauvages, mi-aménagés. Y pénétrer, c’est oublier les bruits de la ville et se laisser guider par le murmure du ruisseau et le chant des oiseaux. Une visite faite pour les citadins qui veulent en savoir plus sur la flore et les arbres du lieu, mais aussi la formation du bocage ou les insectes peuplant les mares.

Durée 1h30 / 1.5 km A partir de 8 ans.

Inscription nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin

Le lieu de rendez-vous sera communiqué après la réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 15:00:00

fin : 2024-04-28

Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie contact@ot-cotentin.fr

L’événement Visite guidée Le vallon sauvage Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2024-03-02 par OT Cotentin