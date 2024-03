Ride and Bike et Ride and Run ! La Haye, dimanche 28 avril 2024.

Ride and Bike et Ride and Run ! La Haye Manche

CONCOURS OFFICIEL

RIDE & RUN ET RIDE & BIKE

DIMANCHE 28 AVRIL 2024 A 10H a 16H

Envie d’évasion en famille , entre amis accessible a tous niveaux !

Cavaliers , coureur ou cyclistes, débutants ou experts, venez vous imprégner dans une ambiance bucolique de la faune et la flore uniques de ces paysages d’une beauté à couper le souffle.

Venez vivre une expérience en accord avec la nature et dans le respect de l’écologie grâce à la pratique de trois sports d’extérieur : l’équitation d’extérieur , le jogging et le vélo.

Ride & Bike et Ride and Run a réuni pour vous le meilleur des deux mondes.

Découvrez le charme de la voie verte, chemins creux ensorcelés et ressentez les chemins vibrer sous vos selles et vos pieds.

Le Ride & Run est une discipline en binôme ou trinôme, composée d’un ou plusieurs coureurs à pied et cycliste et d’un cavalier.

Il se déroule sur un parcours balisé et chronométré sur lequel le coureur court à côté du cheval.

Il y en a pour tous les niveaux et tous les âges.

S’il n’y a qu’un seul cavalier dans l’équipe, alors il fera tout le parcours à cheval et, le ou les runners, tout le parcours à pied.

S’il y a 2 cavaliers, ils devront changer à mi-parcours.

Pour les tout petits, les runners les tiendront en longe pour un maximum de sécurité. Le but est de boucler le parcours ensemble, le plus rapidement possible.

Enfin, il est possible de prévoir plusieurs runners pour accompagner le cheval ou le poney.

Sur réservation engagement FFE ou sur place 25 €,

ce concours compte pour la Motte Beuvron

Remise de prix et nombreux lots. Restauration sur place !

CONCOURS OFFICIEL

RIDE & RUN ET RIDE & BIKE

DIMANCHE 28 AVRIL 2024 A 10H a 16H

Envie d’évasion en famille , entre amis accessible a tous niveaux !

Cavaliers , coureur ou cyclistes, débutants ou experts, venez vous imprégner dans une ambiance bucolique de la faune et la flore uniques de ces paysages d’une beauté à couper le souffle.

Venez vivre une expérience en accord avec la nature et dans le respect de l’écologie grâce à la pratique de trois sports d’extérieur : l’équitation d’extérieur , le jogging et le vélo.

Ride & Bike et Ride and Run a réuni pour vous le meilleur des deux mondes.

Découvrez le charme de la voie verte, chemins creux ensorcelés et ressentez les chemins vibrer sous vos selles et vos pieds.

Le Ride & Run est une discipline en binôme ou trinôme, composée d’un ou plusieurs coureurs à pied et cycliste et d’un cavalier.

Il se déroule sur un parcours balisé et chronométré sur lequel le coureur court à côté du cheval.

Il y en a pour tous les niveaux et tous les âges.

S’il n’y a qu’un seul cavalier dans l’équipe, alors il fera tout le parcours à cheval et, le ou les runners, tout le parcours à pied.

S’il y a 2 cavaliers, ils devront changer à mi-parcours.

Pour les tout petits, les runners les tiendront en longe pour un maximum de sécurité. Le but est de boucler le parcours ensemble, le plus rapidement possible.

Enfin, il est possible de prévoir plusieurs runners pour accompagner le cheval ou le poney.

Sur réservation engagement FFE ou sur place 25 €,

ce concours compte pour la Motte Beuvron

Remise de prix et nombreux lots. Restauration sur place ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

10 Vge des Mares

La Haye 50250 Manche Normandie ecurie.leseigneur@gmail.com

L’événement Ride and Bike et Ride and Run ! La Haye a été mis à jour le 2024-03-21 par Côte Ouest Centre Manche