Salon Culture et Jeux Mathématiques Eglise Saint-Sulpice Paris, jeudi 23 mai 2024.

Du jeudi 23 mai 2024 au dimanche 26 mai 2024 :

.Tout public. gratuit

La réservation se fait pour les scolaires venant sur le salon le jeudi 23 mai et le vendredi 25 mai.

Le Salon Culture & Jeux Mathématiques se veut une grande fête des mathématiques, une manifestation originale et unique qui souhaite moderniser l’image des mathématiques, prouver que ces dernières sont universelles, présentes partout, innovantes, fascinantes et étonnantes.

Du 23 au 26 mai 2024, venez célébrer les mathématiques lors de notre grand Salon Culture et Jeux Mathématiques à Paris mais également et en ligne. Pendant 4 jours venez jouer avec nos exposants, découvrir des choses étonnantes avec nos conférenciers et discuter avec des professionnel, pour apprendre, s’émerveiller et même découvrir des métiers !

Entièrement gratuit, le Salon Culture & Jeux mathématiques revient, pour une 25e édition anniversaire :

Place Saint-Sulpice à Paris (6e) avec 60 stands et un espace de rencontres et conférences,

Ce grand rendez-vous de la vulgarisation scientifique est soutenu chaque année depuis 2006 par la Région Ile-de-France.

Sous le thème « Flamme mathématique », cette grande fête des mathématiques permet à tous et à toutes de :

Rencontrer des passionnés des maths, des chercheurs, des associations pour s'informer et jouer,

Découvrir des métiers dans un espace qui mettant en lumière la diversité des champs d'application des mathématiques, l'interconnexion avec les évolutions de la société et du monde professionnel et notamment la présence des filles dans les études mathématiques.

Pour des infos complètes sur les stands, nos exposants et leurs animations, mais aussi sur les rencontres, conférences, tournois et spectacles rendez-vous sur notre site https://salon-math.fr.

Eglise Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris

Contact : salon-culture-jeux-maths@animath.fr https://www.facebook.com/ https://www.facebook.com/ https://salon-math.fr/accueil/

salon culture et jeux mathématiques