Les empreintes de Jeanne Salle Samain, 22 mars 2023, Lille.

Par la Compagnie de l’Interlock

Salle Samain 17 avenue Verhaeren, Lille Faubourg de Béthune Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{“link”: “mailto:fbgdebethune@mairie-lille.fr”}]

0320109640

Le mercredi 22 mars à 15h, la Compagie de l’Interlock vous présente une représentation de son spectacle : “Les empreintes de Jeanne”

Synopsis :

Jeanne c’est une dame, maintenant. Jeanne a un chez-elle, avec des meubles de dame dedans. Un secrétaire, une armoire, une horloge et une chaise. Mais chez Jeanne, il y a aussi une petite Jeanne, sa petite Jeanne, son enfance, au plus profond d’elle. Main dans la main, elles vont partir à l’aventure, découvrir tous les paysages qui se cachent dans les tiroirs, derrière les portes et entre les boiseries. Un spectacle qui invite à voir au delà des apparences, le beau de chez nous et la poésie du dehors. Un spectacle qui propose d’écouter son petit soi et de parler aux arbres, aux êtres et aux choses.

A partir de 5 ans

Infos pratiques :

Salle Samain

Places limitées

Gratuit sur inscription en mairie de quartier au 03.20.10.96.40 ou fbgdebethune@mairie-lille.fr



