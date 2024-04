Skate hard to Hell #10 ! Le Grand Sud Lille, samedi 11 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-11T13:30:00+02:00 – 2024-05-11T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-12T11:45:00+02:00 – 2024-05-12T17:30:00+02:00

Le Samedi / 13h30 à 23h

Du roller Derby

Des performances

Une roller disco

Des matchs

Des concerts

Village associatif

Et pleins d’autres suprises

Le Dimanche / 11h45 à 17h30

Thé roulant… dansant, en famille !

Village associatif

Goûter

LE GRAND SUD

50 rue de l’Europe, Lille

Payant

Les événements de Roller Derby Lille se veulent être des espaces inclusifs, accueillant toutes les communautés. Aucune forme de racisme, sexisme, homophobie, transphobie, harcèlement, persécution, ou validisme au sein de son équipe et de son public ne sera tolérée.

Le Grand Sud 50 rue de l'Europe, 59000 LILLE Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V'Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d'Arras (147) Parking : 190 places

Rollerderbylille