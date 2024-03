THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER THEATRE SEBASTOPOL Lille, vendredi 10 mai 2024.

The Magical Music of Harry Potter live in concert Découvrez la magie de la musique d’Harry Potter ! Plongez dans l’univers des films Harry Potter lors d’une soirée de concert exceptionnelle avec une star invitée, The Magical Film Orchestra & Choir du cinéma, ainsi que des illusions magiques ! Appréciez les compositions du quintuple lauréat des Oscars, John Williams, ainsi que la musique de Patrick Doyle, Nicholas Hooper et du lauréat de l’Oscar Alexandre Desplat. Vivez une soirée de concert magique dédiée à l’univers d’Harry Potter !

Tarif : 39.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-05-10 à 16:00

Réservez votre billet ici

THEATRE SEBASTOPOL PLACE SEBASTOPOL 59000 Lille 59