Par les élèves de la classe de violon irlandais du conservatoire, Patsy Reid et Hamish Napier Salle du gymnase 7, Place Sébastopol, Lille Lille-Centre Lille 59046 Nord Hauts-de-France [{“link”: “https://www.patsyreid.com/bio/”}, {“link”: “http://www.hamishnapier.com/biog/”}] La musique irlandaise et l’Irish Big Band font danser Lille ! 18h30 – ouverture des portes 19h00 : HOOTENANNY, scène ouverte à trois ensembles issus de la classe de violon irlandais du Conservatoire 19h45 – entracte 20h00 : CONCERT

Patsy REID, violon // Patsy Reid » Biographie

Hamish NAPIER, flûte // Biog – Hamish Napier 21h00 – entracte 21h15 : IRISH BIG BAND, ensemble de musique irlandaise du conservatoire, sous la direction de Vincent LEUTREAU 23h00 – fin de la soirée Peu après la Saint Patrick, cette soirée festive clôturera en beauté la résidence à Lille de Patsy REID et Hamish NAPIER, venus du nord de l’Ecosse, quelque part entre Inverness et Perth.

Patsy REID et Hamish NAPIER ont donné plusieurs master class de musique traditionnelle du 21 au 23 mars 2023, à la maison Folie Wazemmes et à l’auditorium du conservatoire, ouvertes aux classes de violon, d’alto, de flûte et de violon irlandais des Ecoles de musique et du Conservatoire de Lille.

2023-03-24T19:00:00+01:00

2023-03-24T23:00:00+01:00

